В Крыму с 1 августа начнет работать единая транспортная карта
С 1 августа в Крыму вводится единая транспортная карта. Она будет действовать только на муниципальных автобусах и троллейбусах.
- Она предоставляет право безлимитного проезда с первого по последний день месяца на двух видах транспорта: автобусах и троллейбусах, - рассказал директор предприятия «Горавтотранс» Денис Майор.
Стоимость карты составляет 60 рублей, тариф «Проездной билет» - 1 530 рублей, тариф «Общешкольный» - 850 рублей.
Картой можно будет воспользоваться во всех маршрутах «Горавтотранса» в пределах Симферополя, а также в троллейбусах крымской столицы, Ялты и Алушты.
Новые проездные вводятся для того, чтобы дать возможность пассажирам платить за проезд с помощью безналичного расчета.
- Кстати, школьники могут приобрести себе браслет, который выступит таким же носителем информации, как и карта, - дополнил Майор.
Проездные уже поступили в продажу. Их можно приобрести в отделениях Почты Крыма и «Союзпечати».
Что касается льготных категорий граждан, то проездные карты им будут выдаваться бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU