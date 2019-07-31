В Крыму с 1 августа начнет работать единая транспортная карта

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-31T08:42:01+03:00

Она будет действовать и в троллейбусах Фото: Анастасия ЖУКОВА

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С 1 августа в Крыму вводится единая транспортная карта. Она будет действовать только на муниципальных автобусах и троллейбусах.

- Она предоставляет право безлимитного проезда с первого по последний день месяца на двух видах транспорта: автобусах и троллейбусах, - рассказал директор предприятия «Горавтотранс» Денис Майор.

Стоимость карты составляет 60 рублей, тариф «Проездной билет» - 1 530 рублей, тариф «Общешкольный» - 850 рублей.

Картой можно будет воспользоваться во всех маршрутах «Горавтотранса» в пределах Симферополя, а также в троллейбусах крымской столицы, Ялты и Алушты.

Новые проездные вводятся для того, чтобы дать возможность пассажирам платить за проезд с помощью безналичного расчета.

- Кстати, школьники могут приобрести себе браслет, который выступит таким же носителем информации, как и карта, - дополнил Майор.

Проездные уже поступили в продажу. Их можно приобрести в отделениях Почты Крыма и «Союзпечати».

Что касается льготных категорий граждан, то проездные карты им будут выдаваться бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU