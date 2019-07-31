2019-07-31T09:47:14+03:00
Происшествия

Собирал мидии и не вернулся: в районе Керченской паромной переправы ищут мужчину

Поиски ведутся с вечера 30 июля
Надежда ДАЦЮК
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Водолазы продолжают поиски. Фото: пресс-служба МЧС по КрымуВодолазы продолжают поиски. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В районе Керченской паромной переправы 30 июля пропал мужчина, который собирал мидии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

- 30 июля двое мужчин собирали мидии в районе переправы, но один из них не вернулся. На месте сбора мидий вели поиски водолазы, сотрудники ГИМС и МЧС, также пропавшего искали и на береговой территории, - добавили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

Искать пропавшего продолжили до 22.00 30 июля, но результата не было. Поиски продолжились 31 июля с 6 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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