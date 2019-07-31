Собирал мидии и не вернулся: в районе Керченской паромной переправы ищут мужчину
Поиски ведутся с вечера 30 июля
Водолазы продолжают поиски. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В районе Керченской паромной переправы 30 июля пропал мужчина, который собирал мидии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
- 30 июля двое мужчин собирали мидии в районе переправы, но один из них не вернулся. На месте сбора мидий вели поиски водолазы, сотрудники ГИМС и МЧС, также пропавшего искали и на береговой территории, - добавили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
Искать пропавшего продолжили до 22.00 30 июля, но результата не было. Поиски продолжились 31 июля с 6 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU