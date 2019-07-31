2019-07-31T09:59:30+03:00
Общество

В Керчи утонул 51-летний мужчина

Причина гибели устанавливается
Александра КОРШУНОВА
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На место происшествия выехали сотрудники полицииНа место происшествия выехали сотрудники полицииФото: Александра КОРШУНОВА
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В районе Рыбного порта в Керчи утонул 51-летний мужчина. Смерть констатировали врачи, которые выехали на место происшествия.

Кроме того, туда приехали сотрудники полиции.

- Причина гибели устанавливается, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что с начала года произошло 34 происшествия на воде. Погибли 22 человека.

Спасатели просят соблюдать меры безопасности:

- купайтесь только в разрешенных местах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не ныряйте в незнакомых местах;

- не купайтесь в штормовую погоду;

- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах;

- не подплывайте близко к проходящим судам;

- следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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