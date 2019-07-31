В Керчи утонул 51-летний мужчина
В районе Рыбного порта в Керчи утонул 51-летний мужчина. Смерть констатировали врачи, которые выехали на место происшествия.
Кроме того, туда приехали сотрудники полиции.
- Причина гибели устанавливается, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что с начала года произошло 34 происшествия на воде. Погибли 22 человека.
Спасатели просят соблюдать меры безопасности:
- купайтесь только в разрешенных местах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не купайтесь в штормовую погоду;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах;
- не подплывайте близко к проходящим судам;
- следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра у воды.
ИСТОЧНИК KP.RU