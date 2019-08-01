Погода в Крыму на 1 августа: до +33 градусов и дождь

СЕГОДНЯ 06:46 2019-08-01T09:13:21+03:00

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В Крыму 1 августа возможен дождь. Столбики термометров покажут до +33 градусов. Будет дуть западный ветер до 15 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +32 градусов. Будет дуть западный ветер до 12 метров в секунду.

В Севастополе 1 августа без осадков, но солнце будет скрыто за тучами. Будет дуть северо-восточный ветер, днем до +29 градусов.

На ЮБК сегодня также не будет дождя, воздух прогреется до +31 градуса. Будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

В Керчи 1 августа переменная облачность, осадков не будет, днем до +32 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU