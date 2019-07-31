Мошенники под видом сотрудников налоговой «разводят» крымчан на деньги

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-31T11:30:33+03:00

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В Крыму участились случаи мошенничества, когда неизвестные представляются сотрудниками налоговой службы.

Жителей просят не терять бдительность.

Оказалось, что преступники, представляясь должностными лицами, обращаются с различными просьбами об оказании материальной и финансовой помощи. В основном это касается организации проведения досуга и отдыха.

- Поступают звонки с просьбой: разместить в гостинице проверяющих из Москвы или руководства налогового органа, укомплектовать номера продуктами питания и элитными спиртными напитками; перевести определенную сумму денежных средств через терминал на указанный телефонный номер или банковскую карту, - рассказали в пресс-службе УФНС России по Крыму.

Номера телефонов, с которых звонят мошенники:

+7 905 1837719 – представляется сотрудником налоговой службы Павловым Андреем Николаевичем;

+7 903 4528873 – представляется сотрудником Центрального аппарата ФНС России Чкаловым Олегом Сергеевичем;

+7 906 2716415 – представляется сотрудником УФНС России по Республике Крым Усатовым Игорем Валерьевичем;

+7 905 3885381 – представляется сотрудником налоговой службы Шатовым Сергеем Валерьевичем;

+7 909 4498937 – представляется заместителем начальника аналитического отдела налоговой инспекции в г. Ялта Чекановым Олегом Сергеевичем;

+7 906 3415317 – представляется сотрудником ЦА ФНС России Куприным Денисом Александровичем;

+7 902 3565819– представляется сотрудником ЦА ФНС России по имени и отчеству Анатолием Анатольевичем.

Крымчан настоятельно просят: если к вам обратились с такой просьбой с этих номеров телефонов, то нужно обратиться УФНС России по Республике Крым (г. Симферополь, ул. А. Невского, 29) или по телефонам: (3652) 66-75-09, (3652) 54-80-48.

ИСТОЧНИК KP.RU