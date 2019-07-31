Мошенники под видом сотрудников налоговой «разводят» крымчан на деньги
В Крыму участились случаи мошенничества, когда неизвестные представляются сотрудниками налоговой службы.
Жителей просят не терять бдительность.
Оказалось, что преступники, представляясь должностными лицами, обращаются с различными просьбами об оказании материальной и финансовой помощи. В основном это касается организации проведения досуга и отдыха.
- Поступают звонки с просьбой: разместить в гостинице проверяющих из Москвы или руководства налогового органа, укомплектовать номера продуктами питания и элитными спиртными напитками; перевести определенную сумму денежных средств через терминал на указанный телефонный номер или банковскую карту, - рассказали в пресс-службе УФНС России по Крыму.
Номера телефонов, с которых звонят мошенники:
+7 905 1837719 – представляется сотрудником налоговой службы Павловым Андреем Николаевичем;
+7 903 4528873 – представляется сотрудником Центрального аппарата ФНС России Чкаловым Олегом Сергеевичем;
+7 906 2716415 – представляется сотрудником УФНС России по Республике Крым Усатовым Игорем Валерьевичем;
+7 905 3885381 – представляется сотрудником налоговой службы Шатовым Сергеем Валерьевичем;
+7 909 4498937 – представляется заместителем начальника аналитического отдела налоговой инспекции в г. Ялта Чекановым Олегом Сергеевичем;
+7 906 3415317 – представляется сотрудником ЦА ФНС России Куприным Денисом Александровичем;
+7 902 3565819– представляется сотрудником ЦА ФНС России по имени и отчеству Анатолием Анатольевичем.
Крымчан настоятельно просят: если к вам обратились с такой просьбой с этих номеров телефонов, то нужно обратиться УФНС России по Республике Крым (г. Симферополь, ул. А. Невского, 29) или по телефонам: (3652) 66-75-09, (3652) 54-80-48.
ИСТОЧНИК KP.RU