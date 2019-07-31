2019-07-31T16:24:15+03:00
Происшествия

Под «кайфом»: В Крыму задержали пьяного водителя троллейбуса Ялта-Симферополь

Он пересек сплошную и выехал на встречную полосу
Александра КОРШУНОВА
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Оказалось, что накануне он курил марихуану. Фото: пресс-служба МВД по РКОказалось, что накануне он курил марихуану. Фото: пресс-служба МВД по РК
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На посту «Ангарский перевал» полицейские остановили троллейбус, который следовал по маршруту Ялта-Симферополь.

Все дело в том, что водитель пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу.

Но при общении с водителем троллейбуса у него выявили первичные признаки опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

В связи с этим в отношении него составили административный протокол. Он должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

Водитель троллейбуса Ялта-Симферополь под "кайфом".Видео: пресс-служба МВД по РК! другой источник

Чуть позже водитель признался, что накануне он действительно курил марихуану.

Всех пассажиров пересадили в следующий троллейбус.

- В настоящее время материалы в отношении нарушителя переданы в суд, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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