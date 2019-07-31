Под «кайфом»: В Крыму задержали пьяного водителя троллейбуса Ялта-Симферополь
На посту «Ангарский перевал» полицейские остановили троллейбус, который следовал по маршруту Ялта-Симферополь.
Все дело в том, что водитель пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу.
Но при общении с водителем троллейбуса у него выявили первичные признаки опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.
В связи с этим в отношении него составили административный протокол. Он должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.
Водитель троллейбуса Ялта-Симферополь под "кайфом".Видео: пресс-служба МВД по РК! другой источник
Чуть позже водитель признался, что накануне он действительно курил марихуану.
Всех пассажиров пересадили в следующий троллейбус.
- В настоящее время материалы в отношении нарушителя переданы в суд, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
ИСТОЧНИК KP.RU