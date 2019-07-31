Двое россиян незаконно «помогали» мигрантам легализоваться в Крыму
В Крыму мужчина и женщина промышляли незаконным бизнесом. Пара подделывала документы о постановке на миграционный учет.
К ним обращались иностранцы через интернет и просили о «помощи». При этом они заранее знали, что документы будут ненастоящими.
Полицейские обнаружили 15 фактов предоставления нелегалам документов с ложными сведениями о постановке на миграционный учет.
Бумаги содержали поддельные оттиски соответствующих штампов.
- При этом оттиски соответствуют штампам, которые используются органами внутренних дел, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В итоге всем 15 иностранцам отказали в выдаче патента, теперь заявление они смогут подать не раньше, чем через год.
Сейчас мужчину и женщину задержали, им может грозить уголовная ответственность. А срок тюремного заключения - до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU