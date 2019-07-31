Двое россиян незаконно «помогали» мигрантам легализоваться в Крыму

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-31T19:21:35+03:00

Пара подделывала документы о постановке на миграционный учет

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В Крыму мужчина и женщина промышляли незаконным бизнесом. Пара подделывала документы о постановке на миграционный учет.

К ним обращались иностранцы через интернет и просили о «помощи». При этом они заранее знали, что документы будут ненастоящими.

Полицейские обнаружили 15 фактов предоставления нелегалам документов с ложными сведениями о постановке на миграционный учет.

Бумаги содержали поддельные оттиски соответствующих штампов.

- При этом оттиски соответствуют штампам, которые используются органами внутренних дел, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В итоге всем 15 иностранцам отказали в выдаче патента, теперь заявление они смогут подать не раньше, чем через год.

Сейчас мужчину и женщину задержали, им может грозить уголовная ответственность. А срок тюремного заключения - до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU