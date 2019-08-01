2019-08-01T12:50:09+03:00
Общество

Аксенов пожалуется Путину на повышение тарифов сотовой связи в Крыму

Он пообещал «взять штурмом» офис МТС
Александра КОРШУНОВА
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У крымчан просто нет возможности перейти на другого оператора. Фото: Facebook Сергея АксеноваУ крымчан просто нет возможности перейти на другого оператора. Фото: Facebook Сергея Аксенова
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Сергей Аксенов пообещал жителям республики пожаловаться Владимиру Путину на мобильных операторов Крыма. Именно они с средины августа ухудшат условия обслуживания крымских абонентов.

То есть повысят плату за нее. Пользователям уже пришло СМС-сообщение, в котором сказано, что при звонке на МТС домашнего региона каждый разговор со второй по пятнадцатую минуту будет бесплатным. А вот за соединение (каждое!) придется платить по рублю.

- Мы их победим, если они сделали так только для Крыма! Я пойду к главе государства. Думаю, он нас поддержит в этой ситуации. Выясним, кто там такие умники решили Крым наказать и за что. Поверьте, я заявлюсь к ним в центральный офис, мы поговорим, - возмутился Аксенов.

Также глава республики дал поручение вице-премьеру Дмитрию Полонскому детализировать проблему. Аксенов сказал, что посмотрит, кто и как принимал нормативные акты и как это отразится на суммах оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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