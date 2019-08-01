В Симферополе спасатели тушили пожар на Бородинском рынке
На Бородинском рынке, на улице Бела Куна, в Симферополе произошел пожар. Там загорелся один из бутиков.
На место происшествия немедленно выехали спасатели.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму, сообщение об этом поступило в 12.37.
- Тушение пожара осуществлялось с двух направлений. Возгорание удалось ликвидировать в 13.05. Распространения огня удалось избежать, - добавили в ведомстве.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
Как объяснили спасатели, огонь взяли «в кольцо», благодаря этому соседние помещения не пострадали.
В результате произошедшего пострадавших нет.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Повреждена кровля и изделия, которые находились в помещении. Размер ущерба устанавливается, на месте работают эксперты.
Они и выясняют причины возникновения возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU