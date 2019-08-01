2019-08-01T16:03:11+03:00
Происшествия

В Симферополе спасатели тушили пожар на Бородинском рынке

Загорелся один из бутиков [фото]
Александра КОРШУНОВА
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К счастью, никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКК счастью, никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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На Бородинском рынке, на улице Бела Куна, в Симферополе произошел пожар. Там загорелся один из бутиков.

На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму, сообщение об этом поступило в 12.37.

- Тушение пожара осуществлялось с двух направлений. Возгорание удалось ликвидировать в 13.05. Распространения огня удалось избежать, - добавили в ведомстве.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Площадь пожара составила 20 квадратных метров Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Как объяснили спасатели, огонь взяли «в кольцо», благодаря этому соседние помещения не пострадали.

В результате произошедшего пострадавших нет.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Повреждена кровля и изделия, которые находились в помещении. Размер ущерба устанавливается, на месте работают эксперты.

Они и выясняют причины возникновения возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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