Арест имущества заставил морского перевозчика в Керчи заплатить 15 миллионов долга
В Керчи арест имущества побудил должника заплатить 15 миллионов рублей. Такие деньги задолжало предприятие транспортной и пассажирской перевозки морскими судами.
Судебный пристав вручил должнику постановление о возбуждении производства. Кроме того, ему могла грозить и уголовная ответственность.
После этого было арестовано имущество злостного неплательщика - здание зала ожидания.
- Применение данной меры побудило должника к скорейшему исполнению судебного решения и оплате задолженности в полном объеме, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Республике Крым.
В итоге предприятие перечислило все средства.
ВАЖНО
Узнать о задолженности можно в сервисе "Банк данных исполнительных производств", расположенном на официальном сайте ведомства r82.fssprus.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU