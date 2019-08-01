Арест имущества заставил морского перевозчика в Керчи заплатить 15 миллионов долга

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-01T17:39:08+03:00

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В Керчи арест имущества побудил должника заплатить 15 миллионов рублей. Такие деньги задолжало предприятие транспортной и пассажирской перевозки морскими судами.

Судебный пристав вручил должнику постановление о возбуждении производства. Кроме того, ему могла грозить и уголовная ответственность.

После этого было арестовано имущество злостного неплательщика - здание зала ожидания.

- Применение данной меры побудило должника к скорейшему исполнению судебного решения и оплате задолженности в полном объеме, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Республике Крым.

В итоге предприятие перечислило все средства.

ВАЖНО

Узнать о задолженности можно в сервисе "Банк данных исполнительных производств", расположенном на официальном сайте ведомства r82.fssprus.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU