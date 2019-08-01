2019-08-01T18:34:53+03:00
Происшествия

Присяжные оправдали экс-начальника ОБЭП, которого обвиняли в попытке убийства руководителя Следкома Алушты

Максимальный срок, который может ему грозить, - три года
Александра КОРШУНОВА
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Но окончательный вердикт вынесет судНо окончательный вердикт вынесет судФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Еще в конце 2017 года в средствах массовой информации появилась информация о том, что начальника Следкома Алушты хотел убить руководитель отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

«Исполнителей» задержали в Москве, а в Крыму уже установили личность «заказчика».

Как сообщило следствие, нападение на начальника произошло вечером на одной из городских улиц. Пострадавшего доставили в больницу, а после этого возбудили уголовное дело.

Они хотели его убить потому, что думали помешать законной деятельности руководителя. Для этого «заказчик» и нанял двух мужчин. Им он обещал вознаграждение.

Оказалось, между мужчинами действительно были разногласия. Но, как пишет «Крымская газета», суд присяжных пришел к выводу, что начальник ОБЭП не имел никакого злого умысла. Ведь нанятые им люди (специально обученные) могли бы убить начальника с одного удара.

Но присяжные признали, что он виновен по другой статье. Максимальный срок, который грозит экс-начальнику - 3,5 года лишения свободы. Теперь окончательный вердикт должен вынести суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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