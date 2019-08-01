В Севастополе появился общественный хромакей

СЕГОДНЯ 19:18 2019-08-01T19:18:44+03:00

Теперь жители и гости города смогут делать интересные фото и видео, заменяя зеленый фон другими изображениями

Изменить размер текста: A A

В Севастополе на стене одного из теплопунктов на улице Хрюкина, 10А появился первый общественный хромакей (зеленый фон для создания визуальных эффектов на фото и видео).

- Технологию хромакей используют при создании блокбастеров или прогнозов погоды на телевидении. Суть заключается в том, что участки изображения, которые имеют зеленый цвет заменяются другими изображениями. Для того, чтобы воспользоваться хромакеем, необходимо скачать бесплатное, специальное приложение, - рассказала корреспондент Марина Иванова.

Как сообщает Независимое телевидение Севастополя, воспользоваться хромакеем может любой желающий. Он появился в городе по инициативе компании «Севтеплоэнерго».

Общественный хромакей появился в Севастополе благодаря инициативе компании «Севтеплоэнерго» и общественного движения Севпарки.

ИСТОЧНИК KP.RU