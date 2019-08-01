В Севастополе появился общественный хромакей
В Севастополе на стене одного из теплопунктов на улице Хрюкина, 10А появился первый общественный хромакей (зеленый фон для создания визуальных эффектов на фото и видео).
- Технологию хромакей используют при создании блокбастеров или прогнозов погоды на телевидении. Суть заключается в том, что участки изображения, которые имеют зеленый цвет заменяются другими изображениями. Для того, чтобы воспользоваться хромакеем, необходимо скачать бесплатное, специальное приложение, - рассказала корреспондент Марина Иванова.
Как сообщает Независимое телевидение Севастополя, воспользоваться хромакеем может любой желающий. Он появился в городе по инициативе компании «Севтеплоэнерго».
Общественный хромакей появился в Севастополе благодаря инициативе компании «Севтеплоэнерго» и общественного движения Севпарки.
ИСТОЧНИК KP.RU