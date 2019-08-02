В московском ГУМе открылась выставка про Крымский мост

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-02T09:36:53+03:00

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Крымский мост шагает по стране! В московском ГУМе на днях открылась экспозиция длиной 60 метров, посвященная «стройке века». Она разделена на восемь тематических зон, там можно увидеть мост, пройти на импровизированном корабле по Керченскому проливу…

По Керченскому проливу можно пройти на импровизированном корабле. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

В центральной части находится детская площадка. Там ребят развлекает талисман «стройки века» кот Мостик. Он приглашает вас пропутешествовать к судоходным аркам.

А на борту судна можно нарисовать портрет кота мелом или собрать картину из мягких кубов.

Детей (и, кстати, их родителей) развлекает котик Мостик. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

- Здесь и история Крымского моста, и история региона в целом: все интересно и доступно представлено. Познавательная выставка. Я сначала сам все посмотрел, сегодня с детьми пришел. С котом Мостиком сфотографировались. Мои ребята - в восторге: подписаны на него в соцсетях-, - рассказал Сергей Чистяков из Москвы.

Экспозиция будет работать до конца лета. Кстати, сейчас в керченском музее продолжает работать проект «Крымский мост. Фантастическая реальность».

ИСТОЧНИК KP.RU