Крымчанин сорвался со скалы в Белогорском районе и получил травмы

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-02T11:14:46+03:00

К нему на помощь выехали спасатели

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В Белогорском районе, недалеко от села Головановка, мужчина сорвался со скального уступа и получил травмы. Самостоятельно наверх подняться он не смог.

К нему на помощь выехали спасатели.

Уже на месте сотрудники чрезвычайного ведомства установили, что на горе «Матыгер» турист, который отдыхал с друзьями, сорвался со скалы. Он повредил голову и ноги.

Нужно соблюдать осторожность в походах. Фото: пресс-служба МЧС РК

- Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и с помощью специальных носилок транспортировали его вверх на скалу. Там его передали сотрудникам «скорой помощи», - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

В ведомстве отменили, что необходимо соблюдать осторожность в походах. А опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случаях крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU