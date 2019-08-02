Крымчанин сорвался со скалы в Белогорском районе и получил травмы
В Белогорском районе, недалеко от села Головановка, мужчина сорвался со скального уступа и получил травмы. Самостоятельно наверх подняться он не смог.
К нему на помощь выехали спасатели.
Уже на месте сотрудники чрезвычайного ведомства установили, что на горе «Матыгер» турист, который отдыхал с друзьями, сорвался со скалы. Он повредил голову и ноги.
Нужно соблюдать осторожность в походах. Фото: пресс-служба МЧС РК
- Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и с помощью специальных носилок транспортировали его вверх на скалу. Там его передали сотрудникам «скорой помощи», - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
В ведомстве отменили, что необходимо соблюдать осторожность в походах. А опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случаях крайней необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU