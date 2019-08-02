Готовимся к запуску поездов: В Крыму ремонтируют ж/д вокзалы
В Крыму активно ведется ремонт железнодорожных вокзалов. Ведь уже в декабре запустят движение поездов с материковой России на полуостров.
Первый замначальника обособленного подразделения дирекции по обслуживанию пассажиров в ФГУП «Крымская железная дорога» Михаил Куликов, рассказал, что работы уже завершены в Севастополе и Евпатории.
На сегодня ремонт ведется в Саках, Симферополе, Керчи и Феодосии.
Эксперты ожидают большой наплыв туристов. И ко встрече с ними готовят станции, пассажирские здания, пишет "Крымская газета".
- Все шесть железнодорожных вокзалов, которые находятся на балансе дирекции, приводятся в надлежащее техническое состояние, они ремонтируются. Также перед запуском движения по мосту мы произведем дополнительный осмотр. Возможно, что-то еще нужно будет доработать, - добавил Куликов.
ИСТОЧНИК KP.RU