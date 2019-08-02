Готовимся к запуску поездов: В Крыму ремонтируют ж/д вокзалы

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-02T11:42:41+03:00

Работы на железнодорожном вокзале в Симферополе продолжаются. Фото: Лидия Ветхова

Эксперты ожидают, что наплыв пассажиров будет немалым

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В Крыму активно ведется ремонт железнодорожных вокзалов. Ведь уже в декабре запустят движение поездов с материковой России на полуостров.

Первый замначальника обособленного подразделения дирекции по обслуживанию пассажиров в ФГУП «Крымская железная дорога» Михаил Куликов, рассказал, что работы уже завершены в Севастополе и Евпатории.

На сегодня ремонт ведется в Саках, Симферополе, Керчи и Феодосии.

Эксперты ожидают большой наплыв туристов. И ко встрече с ними готовят станции, пассажирские здания, пишет "Крымская газета".

- Все шесть железнодорожных вокзалов, которые находятся на балансе дирекции, приводятся в надлежащее техническое состояние, они ремонтируются. Также перед запуском движения по мосту мы произведем дополнительный осмотр. Возможно, что-то еще нужно будет доработать, - добавил Куликов.

ИСТОЧНИК KP.RU