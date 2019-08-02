Водители, внимание: В Симферополе на одной из улиц введут реверсивное движение

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-02T13:22:04+03:00

Так в ГИБДД хотят избавиться от пробок

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В Симферополе от улицы Глинки до Арекет введут реверсивное движение. Это сделано для того, чтобы избавиться от пробок.

На объекте проводится реконструкция участка - нанесена горизонтальная дорожная разметка.

В УГИБДД МВД России по Крыму напомнили, что дорога с реверсивным движение - это участок повышенного риска, на котором возрастает вероятность аварий.

Именно поэтому от водителя требуется максимальная концентрация внимания.

- Движение по реверсивной полосе может продолжаться до установленного знака, который будет свидетельствовать об окончании данного дорожного отрезка. Такое движение предоставляет возможность по одной полосе двигаться в разные стороны. Такая необходимость вводится в час пик, - напомнили в УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU