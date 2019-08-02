Водители, внимание: В Симферополе на одной из улиц введут реверсивное движение
В Симферополе от улицы Глинки до Арекет введут реверсивное движение. Это сделано для того, чтобы избавиться от пробок.
На объекте проводится реконструкция участка - нанесена горизонтальная дорожная разметка.
В УГИБДД МВД России по Крыму напомнили, что дорога с реверсивным движение - это участок повышенного риска, на котором возрастает вероятность аварий.
Именно поэтому от водителя требуется максимальная концентрация внимания.
- Движение по реверсивной полосе может продолжаться до установленного знака, который будет свидетельствовать об окончании данного дорожного отрезка. Такое движение предоставляет возможность по одной полосе двигаться в разные стороны. Такая необходимость вводится в час пик, - напомнили в УГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU