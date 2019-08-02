2019-08-02T15:56:01+03:00
Общество

В Крыму на выходные объявили штормовое предупреждение

Синоптики обещаю сильный ливень, град и ветер
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 3 и 4 августа ожидаются сильные ливни, град и ветер, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС Росиии по Крыму.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона во второй половине дня 3 августа и в течении суток 4 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с, – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что нужно соблюдать правила безопасности во время непогоды - держаться подальше от вывесок и линий электропередач, а также не подходить близко к высоким деревьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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