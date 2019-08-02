Госсовет: Железная дорога через Крымский мост увеличит число туристов из дальних регионов РФ

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-02T15:57:04+03:00

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Запуск железнодорожной части Крымского моста в перспективе увеличит количество туристов на полуострове, особенно – из дальних регионов РФ.

- В этом году большого притока туристов не ожидаем, потому что запуск железной дороги – это декабрь, но на следующий год у нас большие планы по увеличению количества туристов, - рассказал КП-Крым председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. – Железная дорога соединит нас с дальними регионами – Уралом, Сибирью, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге. 14 пар поездов из 14 регионов плюс межрегиональная электричка, которая свяжет Крым с краснодарским краем. И это будет круглогодично и регулярно.

Кроме того, в Крыму готовы принять и поезда из Украины – если незалежная все же решит возобновить транспортное сообщение.

- Желающих приехать в Крым украинцев - огромнейшее количество, и продолжает оно расти, несмотря ни на что. Другое дело, что насколько я знаю, там разобрали пути железнодорожные до границы с Крымом, их надо будет восстанавливать, это время какое-то и средства займет с украинской стороны, - отметил Черняк.

ИСТОЧНИК KP.RU