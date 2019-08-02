В симферопольском сквере имени Тренева открылась школьная ярмарка
В Симферополе в сквере имени Тренева открылась ежегодная школьная ярмарка. Как рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Сюзанна Азаматова, торговые точки будут работать до 3 сентября.
- Для горожан предусмотрен максимально удобный режим работы ярмарки с 8.00 до 17.00, - добавила Азаматова.
На ярмарке открыто около 100 торговых точек. Начальник управления отметила, что на ярмарке представлены товары отечественного производства. Очень важным является критерий - доступные цены. У всех реализаторов есть документы, которые подтверждают безопасность и качество товаров.
Кстати, в крымской столице с 1 июля малообеспеченным многодетным семьям предоставляется материальная помощь на покупку школьной формы. За получением более подробной информации горожане могут обратиться в департамент труда и соцзащиты.
ИСТОЧНИК KP.RU