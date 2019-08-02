В симферопольском сквере имени Тренева открылась школьная ярмарка

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-02T17:55:33+03:00

Там жители могут приобрети все необходимые товары для школы. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Она будет работать до 3 сентября

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В Симферополе в сквере имени Тренева открылась ежегодная школьная ярмарка. Как рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Сюзанна Азаматова, торговые точки будут работать до 3 сентября.

- Для горожан предусмотрен максимально удобный режим работы ярмарки с 8.00 до 17.00, - добавила Азаматова.

На ярмарке открыто около 100 торговых точек. Начальник управления отметила, что на ярмарке представлены товары отечественного производства. Очень важным является критерий - доступные цены. У всех реализаторов есть документы, которые подтверждают безопасность и качество товаров.

Кстати, в крымской столице с 1 июля малообеспеченным многодетным семьям предоставляется материальная помощь на покупку школьной формы. За получением более подробной информации горожане могут обратиться в департамент труда и соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU