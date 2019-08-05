Украинка упала с большой высоты в районе мыса Меганом

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-05T10:25:00+03:00

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Спасатели эвакуировали с мыса Меганом женщину, которая упала с большой высоты и не смогла самостоятельно передвигаться. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сообщение о том, что требуется помощь, поступило на пульт спасателей 3 августа около 23 часов вечера. Поисково-спасательные работы длились около четырех часов.

- Пострадавшая находилась на сложном скальном участке на прибрежной полосе. Было принято решение для максимальной оперативности добраться к ней по воде на судне, однако сильное волнение моря и ветер не позволили безопасно выйти судну из бухты, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

Пострадавшую нашли, сотрудникам чрезвычайного ведомства пришлось спускаться по практически вертикальному склону во время дождя.

50-летнюю жительницу Одессы на жестких носилках эвакуировали со скального рельефа к месту, куда смогла подъехать машина скорой помощи.

- Около полутора километров спасатели, организовав страховочные перила и предприняв все меры безопасности, несли пострадавшую наверх горы, - добавил Сергей Шахов.

Пострадавшую доставили в Судакскую городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU