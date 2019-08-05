Уникальный жилой квартал «Черника» в Симферополе возводят по графику

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-05T11:48:09+03:00

Он состоит из 18 многоэтажек и 9 одноэтажных секций

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Новый жилой квартал «Черника» в Симферополе строится в соответствии с утвержденной «дорожной картой» проекта.

- Каждый из 17 многоквартирных жилых домов находится на разных этапах строительства: от обустройства котлована до возведения вертикальных конструкций этажей. Кроме этого, ведется строительство одного из девяти стилобатов, - сообщает пресс-служба группы компаний «Монолит».

ЖК «Черника» состоит из 27 секций, из которых 18 — это многоквартирные дома разной этажности, а 9 секций (стилобаты) - одноэтажные здания, в которых будут размещаться нежилые помещения.

«Черника» отличается от уже существующих проектов «Монолита». Например, отопление в ЖК будет осуществляться от трех газовых крышных котельных, расположенных на 15-этажных домах. Более того в квартале предусмотрено целых 28 вариантов планировок квартир.

Кроме этого, в архитектуре квартала применяются террасы с зелеными насаждениями, у квартир нет балконов, в некоторых секциях комплекса организованы дворики патио, а также есть двухуровневые квартиры.

Группа компаний «Монолит» начала строительство нового квартала весной этого года. «Черника» — это вторая очередь масштабного проекта комплексного освоения территории «Крымская Роза».

* на правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU