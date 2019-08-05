Власти Севастополя отказались купить жизненно важное лекарство для ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-05T15:39:52+03:00

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Департамент здравоохранения Севастополя отказался закупить лекарство для ребенка-инвалида, потому что оно не зарегистрировано в РФ. Однако суд обязал чиновников это сделать.

Врачебный консилиум НИКИ им. Академика Ю. Е. Вельтищева (Москва) прописал ребенку «Сабрил» - противосудорожный препарат для купирования судорожных припадков пр эпилепсии. Мама ребенка обратилась в Департамент здравоохранения Севастополя, чтобы ее ребенка обеспечили этим препаратом за счет госбюджета, однако чиновники заявили, что раз лекарство не внесено в Государственный реестр лекарственных средств, то покупать его они не будут.

Тогда женщина подала в суд.

- Суд установил, что препарат является для ребенка жизненно необходимым, и в данном случае соблюдена предусмотренная федеральным законодательством процедура назначения лекарств. По жизненным показаниям допускается ввоз в Россию незарегистрированных препаратов федеральным законом «Об обращении лекарственных средств». Таким образом, суд признал, что действиями Департамента здравоохранения нарушено фундаментальное право человека на жизнь и здоровье, - передает пресс-служба Севастопольского городского суда.

Департамент попытался обжаловать это решение, однако апелляцию отклонили, и теперь чиновники обязаны срочно обеспечить ребенка необходимым лекарством.

ИСТОЧНИК KP.RU