2019-08-05T17:09:31+03:00
Общество

На дороги Симферополя выйдут автобусы с USB-розетками у каждого сиденья

Их закупит муниципальный перевозчик
Анастасия ЖУКОВА
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Салон новых автобусов выглядит так. Фото: Крымская газетаСалон новых автобусов выглядит так. Фото: Крымская газета
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В Симферополе муниципальный перевозчик «Горавтотранс» до конца года возьмет в лизинг еще 20 автобусов - марки «Лотос». Таких на крымских дорогах еще не было.

- Автобус на 20% экономичнее нашей текущей техники. По расходникам и запчастям позиции дешевле, - заверил Крымскую газету директор предприятия Денис Майор. - Единственный минус «Лотоса» – это то, что он полунизкопольный.

Новые автобусы тестировали в Крымской столице две недели. Водители убедились, что «Лотосы» нормально вписываются во все повороты на маршрутах и проходят по всем дорогам.

Вместительность автобуса - 76 человек. Он оборудован пандусом и может перевозить граждан с особыми потребностями. Также в лотосах установлены USB-розетки возле каждого сиденья, кондиционер и система ГЛОНАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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