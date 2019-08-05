Жительница Севастополя отсудила у управляющей компании 87 тысяч рублей за аварийную крышу

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-05T17:39:25+03:00

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Жительница Севастополя смогла отсудить у управляющей компании деньги за то, что не ремонтировали аварийную крышу ее многоэтажки.

Женщина живет на последнем этаже дома № 25 по улице Астана Кесаева, и с апреля прошлого года ее квартиру постоянно затапливает после каждого дождя, потому что кровля здания находится в аварийном состоянии.

- В результате заливов истцу нанесен ущерб в размере более 50000 рублей, что женщина подтвердила актами обследования, а также отчетом об оценке рыночной стоимости работ и материалов, необходимых для возмещения ущерба от залива квартиры, сообщает пресс-служба Гагаринского районного суда Севастополя. - Законодательно установлено, что управляющая организация несет ответственность за причиненные убытки, если она не обеспечивает надлежащее техническое состояние общего имущества многоквартирного дома, в том числе и крыши.

Дом находится в управлении ООО «Севжилсервис», и теперь предприятие должно возместить женщине 53 тысячи рублей убытков. Кроме того, с управляющей компании взыскали штраф в 29 тысяч рублей в пользу истца за то, что она не возместила ущерб в досудебном порядке, а также 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Также предприятие обязали выплатить 7 тысяч рублей за проведение независимой экспертизы, а также покрыть расходы на оплату услуг представителя в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU