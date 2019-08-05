2019-08-05T17:39:25+03:00
Общество

Жительница Севастополя отсудила у управляющей компании 87 тысяч рублей за аварийную крышу

Ее квартиру постоянно заливали дожди
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Суд принял сторону владелицы квартирыСуд принял сторону владелицы квартирыФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Жительница Севастополя смогла отсудить у управляющей компании деньги за то, что не ремонтировали аварийную крышу ее многоэтажки.

Женщина живет на последнем этаже дома № 25 по улице Астана Кесаева, и с апреля прошлого года ее квартиру постоянно затапливает после каждого дождя, потому что кровля здания находится в аварийном состоянии.

- В результате заливов истцу нанесен ущерб в размере более 50000 рублей, что женщина подтвердила актами обследования, а также отчетом об оценке рыночной стоимости работ и материалов, необходимых для возмещения ущерба от залива квартиры, сообщает пресс-служба Гагаринского районного суда Севастополя. - Законодательно установлено, что управляющая организация несет ответственность за причиненные убытки, если она не обеспечивает надлежащее техническое состояние общего имущества многоквартирного дома, в том числе и крыши.

Дом находится в управлении ООО «Севжилсервис», и теперь предприятие должно возместить женщине 53 тысячи рублей убытков. Кроме того, с управляющей компании взыскали штраф в 29 тысяч рублей в пользу истца за то, что она не возместила ущерб в досудебном порядке, а также 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Также предприятие обязали выплатить 7 тысяч рублей за проведение независимой экспертизы, а также покрыть расходы на оплату услуг представителя в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор советует туристам не купаться на двух пляжах Севастополя
На стене дома в Москве появилось граффити, посвященное Крымской весне
Предложил зайти во двор и сорвать яблоки: Пенсионер заманил к себе 5-летнюю девочку и стал приставать
На дороги Симферополя выйдут автобусы с USB-розетками у каждого сиденья
Федерация кикбоксинга РФ выразила соболезнования родным погибших в Крыму спортсменок
В Севастополе подняли из воды и опознали тела двух погибших спортсменок
После гибели спортсменок в Севастополе Следком начал проверку
Власти Севастополя отказались купить жизненно важное лекарство для ребенка-инвалида
Мошенники сняли с банковской карты симферопольца около 200 тысяч рублей
В Крыму непогода оставила без света 8 000 человек
Уникальный жилой квартал «Черника» в Симферополе возводят по графику
Жителей Крыма уличили в выращивании конопли
Украинка упала с большой высоты в районе мыса Меганом
Крымские таможенники задержали на границе 120 литров дизтоплива
Соцсети взорвало фото любительницы мини-шорт: Женский пол бомбит, а парням нравится
Погода в Крыму на 5 августа: переменная облачность и тепло до +27
Появилось видео стихии в Керчи
В Симферополе 5 августа частично отключат свет
Рэпер Мот: «Крым не уступает Монако»
Крымские спасатели за сутки вытащили из воды 4 отдыхающих
В Ялте на дороге сбили пешехода
Погода в Крыму на 4 августа: дождь и тепло до +24