На стене дома в Москве появилось граффити, посвященное Крымской весне

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-05T18:02:39+03:00

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В Москве появилось граффити в палехском стиле, посвященное возвращению Крыма в состав России.

На стене здания изобразили крылатый корабль с головой мифического грифона на корме, который плывет в сторону материка. На борту - трое солдат, которые держат ребенка, кота и оружие. Встречают корабль люди в русских народных костюмах, а на облаке в небе - грифон, который держит раскрытую раковину с жемчужиной внутри, пишет Крымское информационное агентство.

Грифон - символ Крыма, он изображен на гербе республики. Корабль - художественная интерпретация слов президента РФ Владимира Путина о том, что полуостров вернулся в родную гавань. Солдаты - это "вежливые люди", которые обеспечили безопасность на общекрымском референдуме 2014 года. Кот на руках у "вежливого человека" - это сюжет одной из знаменитых фотографий Крымской весны, которая нашла отражение в нескольких памятниках.

Граффити создали участники молодежного проекта "Сеть".

СПРАВКА КП

Палехская миниатюра - ее рисуют темперными красками на черном фоне и расписывается золотом. Выполняется на папье-маше. В этом стиле расписывают любые предметы - от шкатулок и брошей до панно. Народный промысел появился в поселке Палех Владимирской губернии (сейчас - Ивановская область).

ИСТОЧНИК KP.RU