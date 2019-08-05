2019-08-05T18:02:39+03:00
Общество

На стене дома в Москве появилось граффити, посвященное Крымской весне

Картину нарисовали в палехском стиле
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: проект "Сеть"Фото: проект "Сеть"
Изменить размер текста:

В Москве появилось граффити в палехском стиле, посвященное возвращению Крыма в состав России.

На стене здания изобразили крылатый корабль с головой мифического грифона на корме, который плывет в сторону материка. На борту - трое солдат, которые держат ребенка, кота и оружие. Встречают корабль люди в русских народных костюмах, а на облаке в небе - грифон, который держит раскрытую раковину с жемчужиной внутри, пишет Крымское информационное агентство.

Грифон - символ Крыма, он изображен на гербе республики. Корабль - художественная интерпретация слов президента РФ Владимира Путина о том, что полуостров вернулся в родную гавань. Солдаты - это "вежливые люди", которые обеспечили безопасность на общекрымском референдуме 2014 года. Кот на руках у "вежливого человека" - это сюжет одной из знаменитых фотографий Крымской весны, которая нашла отражение в нескольких памятниках.

Граффити создали участники молодежного проекта "Сеть".

СПРАВКА КП

Палехская миниатюра - ее рисуют темперными красками на черном фоне и расписывается золотом. Выполняется на папье-маше. В этом стиле расписывают любые предметы - от шкатулок и брошей до панно. Народный промысел появился в поселке Палех Владимирской губернии (сейчас - Ивановская область).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор советует туристам не купаться на двух пляжах Севастополя
Предложил зайти во двор и сорвать яблоки: Пенсионер заманил к себе 5-летнюю девочку и стал приставать
Жительница Севастополя отсудила у управляющей компании 87 тысяч рублей за аварийную крышу
На дороги Симферополя выйдут автобусы с USB-розетками у каждого сиденья
Федерация кикбоксинга РФ выразила соболезнования родным погибших в Крыму спортсменок
В Севастополе подняли из воды и опознали тела двух погибших спортсменок
После гибели спортсменок в Севастополе Следком начал проверку
Власти Севастополя отказались купить жизненно важное лекарство для ребенка-инвалида
Мошенники сняли с банковской карты симферопольца около 200 тысяч рублей
В Крыму непогода оставила без света 8 000 человек
Уникальный жилой квартал «Черника» в Симферополе возводят по графику
Жителей Крыма уличили в выращивании конопли
Украинка упала с большой высоты в районе мыса Меганом
Крымские таможенники задержали на границе 120 литров дизтоплива
Соцсети взорвало фото любительницы мини-шорт: Женский пол бомбит, а парням нравится
Погода в Крыму на 5 августа: переменная облачность и тепло до +27
Появилось видео стихии в Керчи
В Симферополе 5 августа частично отключат свет
Рэпер Мот: «Крым не уступает Монако»
Крымские спасатели за сутки вытащили из воды 4 отдыхающих
В Ялте на дороге сбили пешехода
Погода в Крыму на 4 августа: дождь и тепло до +24