Роспотребнадзор советует туристам не купаться на двух пляжах Севастополя

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-05T18:39:40+03:00

В воде развелось много вредных бактерий Фото: Анастасия ЖУКОВА

Ранее под запрет попали еще два

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В Севастополе закрыли для купания еще два пляжа на южной стороне.

- Не рекомендовано купание на пляже парка Победы и ограничено купание на пляже бухты Омега. Причина — микробиология, - рассказали ForPost в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

На пляжах разместили соответствующие информационные таблички для туристов и местных жителей.

Напомним, еще в июне запретили купаться на пляжах «Городской» и «Мраморный», а качество воды в Балаклавской бухте признали неудовлетворительным, и пока что специалисты Роспотребнадзора считают воду небезопасной для купальщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU