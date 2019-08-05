Роспотребнадзор советует туристам не купаться на двух пляжах Севастополя
Ранее под запрет попали еще два
В воде развелось много вредных бактерийФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе закрыли для купания еще два пляжа на южной стороне.
- Не рекомендовано купание на пляже парка Победы и ограничено купание на пляже бухты Омега. Причина — микробиология, - рассказали ForPost в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
На пляжах разместили соответствующие информационные таблички для туристов и местных жителей.
Напомним, еще в июне запретили купаться на пляжах «Городской» и «Мраморный», а качество воды в Балаклавской бухте признали неудовлетворительным, и пока что специалисты Роспотребнадзора считают воду небезопасной для купальщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU