Машина увязла, туристы заблудились: Трое мужчин застряли на Долгоруковской яйле
На Долгоруковской яйле вечером 5 августа потерялись трое мужчин. Они отправились в лес на легковом автомобиле, но путешествие закончилось неудачно.
- Автомобиль увяз в размытом грунте на лесной дороге, и пострадавшие отправились пешком искать помощь, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов . – С наступлением вечера они сбились с тропы, вышли на незнакомую местность и потерялись. Потребовалась помощь наших сотрудников.
Спасатели нашли туристов в районе горы Коль-Баир. К счастью, медицинская помощь не понадобилась.
В МЧС подчеркнули, что из-за дождей в Крыму сильно размыло грунты, и многие дороги, особенно в горах, стали непроходимы для транспорта. Ведомство просит воздержаться от поездок в горную местность на личном автомобиле.
ИСТОЧНИК KP.RU