2019-08-06T16:15:15+03:00
Происшествия

Машина увязла, туристы заблудились: Трое мужчин застряли на Долгоруковской яйле

Их пришлось эвакуировать спасателям
Сание ХАЛИЛОВА
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На Долгоруковской яйле вечером 5 августа потерялись трое мужчин. Они отправились в лес на легковом автомобиле, но путешествие закончилось неудачно.

- Автомобиль увяз в размытом грунте на лесной дороге, и пострадавшие отправились пешком искать помощь, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов . – С наступлением вечера они сбились с тропы, вышли на незнакомую местность и потерялись. Потребовалась помощь наших сотрудников.

Спасатели нашли туристов в районе горы Коль-Баир. К счастью, медицинская помощь не понадобилась.

В МЧС подчеркнули, что из-за дождей в Крыму сильно размыло грунты, и многие дороги, особенно в горах, стали непроходимы для транспорта. Ведомство просит воздержаться от поездок в горную местность на личном автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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