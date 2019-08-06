Врио губернатора Севастополя отказался, чтобы подъезд в его доме ремонтировали вне очереди

СЕГОДНЯ 14:02 2019-08-06T14:04:26+03:00

Развожаев отметил, что дом "старинный", но ремонт там пройдет по графику

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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отказался, чтобы его подъезд ремонтировали в первую очередь, в обход существующего графика.

- Недавно я снял квартиру в Севастополе, в центре, недалеко от здания правительства. Старинный дом, в подъезде чисто, но ремонта не было, думаю, с конца прошлого века. И вот сегодня я узнаю, что управляющая компания начала подготовку к ремонту подъездов. Удачное совпадение, не правда ли? - написал в своем фейсбуке Развожаев.

Оказалось, что дом, в котором живет врио губернатора, действительно есть в графике ремонта подъездов в этом году.

Михаил Развожаев отказался от внеочередного ремонта дома, в котором он снимает квартиру.

- Я приношу извинения жильцам дома, в котором ремонт "срочно" не начнется, благодаря "удачному" соседству, и надеюсь на понимание моих мотивов, а руководителей управляющих компаний прошу также чутко предвосхищать желания всех севастопольцев в своей ежедневной работе, - написал градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU