2019-08-06T17:47:45+03:00
Происшествия

Контрактник из Крыма отправится в тюрьму за сбыт наркотиков

На 4 года
Анастасия ЖУКОВА
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Крымского военнослужащего-контрактника осудили за сбыт наркотиков.

Так, по данным суда и следствия, в январе 2019 года военный сбыл гражданскому лицу синтетический наркотик N-метилэфедрон. Спустя несколько месяцев, в апреле того же года мужчина незаконно купил большое количество того же наркотика, хранил его при себе. С ним-то его и задержали сотрудники правоохранительных органов.

- Гражданин М. был осужден по ч. 1 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ ( приобретение, хранение, а также сбыт наркотических средств) к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.

Приговор пока в законную силу не вступил, адвокаты могут его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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