2019-08-06T18:27:28+03:00
Общество

В Крыму предали земле останки 200 советских воинов, павших в боях во время Великой Отечественной

Имена семерых бойцов удалось установить [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму перезахоронили останки 193 советских солдат, погибших во время Второй мировой.

Братскую могилу нашли поисковики еще три года назад, но провести захоронение, как полагается, не могли, потому что участок, где упокоились солдаты, является объектом культурного наследия, и там нельзя обустроить братскую могилу.

В работу тогда включился Следственный комитет, направив обращение в адрес главы Крыма. В итоге для захоронения выбрали другое место - в селе Новопокровка Журавского сельского поселения Кировского района.

С воинскими почестями останки бойцов предали земле 5 августа. На церемонии присутствовали сотрудники СКР, МЧС, ветераны, участники поисковых отрядов, юнармейцы.

- Из останков 193 найденных советских воинов удалось идентифицировать семерых бойцов Красной Армии. На мероприятии присутствовал правнук одного из солдат – уроженца Краснодарского края Бондарева Николая Ивановича, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, в Крыму еще не найдены около 15 тысяч человек, погибших во время Великой Отечественной, а потому работа по поиску и перезахоронению воинов еще не завершена. В Следкоме пообещали взаимодействовать с поисковиками и местной властью, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с преданием героев земле.

Перезахоронение останков Красноармейцев в Крыму.Видео: СКР

ИСТОЧНИК KP.RU

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