"Проблем очень много": Подрядчик не успевает сдать новую больницу имени Семашко в Симферополе

СЕГОДНЯ 19:09 2019-08-06T19:09:53+03:00

А планировалось - уже в декабре этого года

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Подрядчик не успевает вовремя сдать Многопрофильный медцентр имени Н.А. Семашко в Симферополе. В ходе инспекции сотрудники Минстроя выявили множество недостатков.

- Мы еще даже не начали принимать ни одного крыла, а после приёмки подрядчик ещё будет устранять замечания, - сказал министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов. - Проблем очень много. По контракту завершение всех работ в декабре текущего года, но уже на сегодняшний день можно говорить о том, что ввод в эксплуатацию больницы в поставленные сроки под большим вопросом.

В частности, не завершена отделка ни одного крыла, монолитные работы в бомбоубежище. Министр отметил, что на объекте не хватает рабочей силы, материалов, оборудования, пишет Крымская газета.

Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на декабрь 2019 года. Его стоимость - порядка 8,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU