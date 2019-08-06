На следующей неделе симферопольцы узнают, кто и как снесет скандальный «Куб»
Скандальный торговый центр «Куб» на площади Куйбышева в Симферополе все же падет под натиском местной горадминистрации. Градоначальница Наталья Маленко пообещала, что исполнителя работ по демонтажу незаконного здания определят уже в конце следующей недели.
- Мы все необходимые документы уже передали в соответствующие организации, = приводит слова Маленко Крымское информационное агентство. - Сейчас решается этот вопрос, к концу следующей недели будет определено, кто и каким образом будет выполнять эти работы.
Напомним, снести «Куб» поручил глава Крыма Сергей Аксенов еще в 2015 году. Но только в 2018 году суд окончательно признал здание самостроем и приостановил работу ТЦ.
Власти в прошлом году снесли несколько незаконных объектов рядом с торговым центром,и площадь Куйбышева пока остается изуродованной. Местные жители давно ждут, когда же снесут «Куб» и реконструируют площадь.
ИСТОЧНИК KP.RU