2019-08-06T23:41:04+03:00
Общество

На следующей неделе симферопольцы узнают, кто и как снесет скандальный «Куб»

С 2015 года собственник доказывал, что возвел здание законно, но не доказал
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Скандальный торговый центр «Куб» на площади Куйбышева в Симферополе все же падет под натиском местной горадминистрации. Градоначальница Наталья Маленко пообещала, что исполнителя работ по демонтажу незаконного здания определят уже в конце следующей недели.

- Мы все необходимые документы уже передали в соответствующие организации, = приводит слова Маленко Крымское информационное агентство. - Сейчас решается этот вопрос, к концу следующей недели будет определено, кто и каким образом будет выполнять эти работы.

Напомним, снести «Куб» поручил глава Крыма Сергей Аксенов еще в 2015 году. Но только в 2018 году суд окончательно признал здание самостроем и приостановил работу ТЦ.

Власти в прошлом году снесли несколько незаконных объектов рядом с торговым центром,и площадь Куйбышева пока остается изуродованной. Местные жители давно ждут, когда же снесут «Куб» и реконструируют площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветер сорвал с крыши Воронцовского дворца доски, турист получил травмы
"Проблем очень много": Подрядчик не успевает сдать новую больницу имени Семашко в Симферополе
Аксенов раскритиковал работу «Крымавтотранса»
В Крыму предали земле останки 200 советских воинов, павших в боях во время Великой Отечественной
Контрактник из Крыма отправится в тюрьму за сбыт наркотиков
Машина увязла, туристы заблудились: Трое мужчин застряли на Долгоруковской яйле
В районе Симферополя ввели карантин из-за кота
Врио губернатора Севастополя отказался, чтобы подъезд в его доме ремонтировали вне очереди
В Ялте обнаружили 8 ящиков взрывоопасных предметов
Роспотребнадзор запретил купаться на 6 пляжах Алушты
Заместитель губернатора Севастополя ушел в отставку
В Севастополе тренируются 50 водолазов Черноморского флота
В Крыму на Ай-Петри получил травму подросток
В Ялте украли 10 дорожных знаков
Роспотребнадзор советует туристам не купаться на двух пляжах Севастополя
На стене дома в Москве появилось граффити, посвященное Крымской весне
Предложил зайти во двор и сорвать яблоки: Пенсионер заманил к себе 5-летнюю девочку и стал приставать