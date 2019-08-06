На следующей неделе симферопольцы узнают, кто и как снесет скандальный «Куб»

6 Авг. 23:41 2019-08-06T23:41:04+03:00

С 2015 года собственник доказывал, что возвел здание законно, но не доказал

Изменить размер текста: A A

Скандальный торговый центр «Куб» на площади Куйбышева в Симферополе все же падет под натиском местной горадминистрации. Градоначальница Наталья Маленко пообещала, что исполнителя работ по демонтажу незаконного здания определят уже в конце следующей недели.

- Мы все необходимые документы уже передали в соответствующие организации, = приводит слова Маленко Крымское информационное агентство. - Сейчас решается этот вопрос, к концу следующей недели будет определено, кто и каким образом будет выполнять эти работы.

Напомним, снести «Куб» поручил глава Крыма Сергей Аксенов еще в 2015 году. Но только в 2018 году суд окончательно признал здание самостроем и приостановил работу ТЦ.

Власти в прошлом году снесли несколько незаконных объектов рядом с торговым центром,и площадь Куйбышева пока остается изуродованной. Местные жители давно ждут, когда же снесут «Куб» и реконструируют площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU