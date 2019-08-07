Управляющая компания заплатит севастопольцу более 170 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-07T08:48:47+03:00

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Житель 9-этажки в Севастополе пострадал из-за недобросовестной управляющей компании. Его квартиру, расположенную на верхнем этаже, регулярно заливало водой, однако государственная управляющая компания «Север» ничего не делала, чтобы ему помочь.

- В ходе обследования квартиры заявителя установлено, что имеются многочисленные повреждения в помещениях. Однако на протяжении длительного периода времени не предпринимала мер по устранению выявленных повреждений крыши, - сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.

Севастополец пожаловался в надзорное ведомство, и прокурор района направил в Нахимовский райсуд иск к управляющей компании. Сумма материального ущерба составила 171 288 рублей, и суд обязал госпредприятие выплатить эти деньги.

Управляющая компания попыталась оспорить это решение в суде, однако апелляционную жалобу не удовлетворили, так что придется отремонтировать крышу и оплатить жителю многоэтажки ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU