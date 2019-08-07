2019-08-07T08:57:27+03:00
Общество

В Крыму стали тратить больше денег по ОМС на лечение онкобольных

И выделили почти миллиард на зарплаты врачам и медсестрам
Анастасия ЖУКОВА
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В 2019 году финансирование медицинской помощи по профилю «онкология» в Крыму увеличили на 900 миллионов рублей. Теперь в рамках Территориальной программы ОМС на лечение онкобольных крымчан выделили 1,9 млрд рублей.

Также в этом году государство выделило дополнительные 884 миллиона рублей на зарплаты врачам и среднему медперсоналу, которых планируется привлечь на работу в течение ближайших трех лет.

Кроме того, в этом году в Крыму увеличилось количество людей, получивших высокотехнологичную медпомощь - на 1207 человек больше, чем в прошлом году. Всего таких пациентов уже почти 9 тысяч, и они получили медпомощи на сумму 1,7 млрд рублей. Все эти деньги выделены по программе медицинского страхования.

Всего в Крыму застрахованы 96,9% жителей, более 67% из них - неработающие. Медицинскую помощь на полуострове оказывает почти 100 организаций, из них 59 - государственные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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