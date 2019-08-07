Передают сообщения кораблям и самолетам: 300 военных связистов проводят учения в Крыму

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-07T10:40:46+03:00

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В Крыму военные Черноморского флота тренируются обеспечивать устойчивую связь с кораблями и самолетами: прокладывают кабели, перемещают передвижные станции на базе командно-штабных машин, организовывают беспроводные линии.

- В полевом выходе подразделений связи Черноморского флота, который продлится в течение трех недель, принимает участие более 300 военных связистов, задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Мероприятие проводят под общим руководством начальника связи Южного военного округа. В настоящее время проходит активная фаза учений.

ИСТОЧНИК KP.RU