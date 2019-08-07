2019-08-07T11:46:04+03:00
Общество

В Симферополе на два месяца перекрыли улицу Крылова

Там будут проходить аварийные работы по замене трубопроводов тепловой сети
Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе до конца сентября будет перекрыта для движения улица Крылова, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Движение транспортных средств на участке улично-дорожной сети улицы Крылова (на участке от ул. Караимская до ул. Клары Цеткин) будет временно перекрыто до 18.00 30 сентября, - заявили в пресс-службе.

На этих улицах предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» будет проводить аварийные работы по замене трубопроводов тепловой сети.

В администрации просят туристов и жителей города принять во внимание информацию о перекрытии сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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