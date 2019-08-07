В Симферополе на два месяца перекрыли улицу Крылова
Там будут проходить аварийные работы по замене трубопроводов тепловой сети
Изменить размер текста:
В Симферополе до конца сентября будет перекрыта для движения улица Крылова, сообщили в пресс-службе администрации города.
- Движение транспортных средств на участке улично-дорожной сети улицы Крылова (на участке от ул. Караимская до ул. Клары Цеткин) будет временно перекрыто до 18.00 30 сентября, - заявили в пресс-службе.
На этих улицах предприятие «Крымтеплокоммунэнерго» будет проводить аварийные работы по замене трубопроводов тепловой сети.
В администрации просят туристов и жителей города принять во внимание информацию о перекрытии сети.
ИСТОЧНИК KP.RU