2019-08-07T15:04:06+03:00
Общество

Ушла с молотка: за 1,2 миллиарда рублей в Крыму продали дачу Брежнева

Владельцем стала российская компания
Надежда ДАЦЮК
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Фото из личного архива министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Александра Ежевского (справа на фото)Фото из личного архива министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Александра Ежевского (справа на фото)
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Пансионат "Глициния" в Ялте, принадлежавший генсеку КПСС Леониду Брежневу, продали за 1,2 миллиарда рублей. Об этом рассказала министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.

По ее словам, покупателем стала российская компания.

Напомним, президентская госдача №1 при Украине находилась в ведении Госуправления делами президента Украины.

После того, как в 2014 году Крым стал российским, здание передали в собственность Федеральной службы охраны. В 2016 году дача генсека стала собственностью «Распорядительной дирекции имущества Республики Крым».

ИСТОЧНИК KP.RU

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