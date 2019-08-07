Ушла с молотка: за 1,2 миллиарда рублей в Крыму продали дачу Брежнева
Владельцем стала российская компания
Фото из личного архива министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Александра Ежевского (справа на фото)
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Пансионат "Глициния" в Ялте, принадлежавший генсеку КПСС Леониду Брежневу, продали за 1,2 миллиарда рублей. Об этом рассказала министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.
По ее словам, покупателем стала российская компания.
Напомним, президентская госдача №1 при Украине находилась в ведении Госуправления делами президента Украины.
После того, как в 2014 году Крым стал российским, здание передали в собственность Федеральной службы охраны. В 2016 году дача генсека стала собственностью «Распорядительной дирекции имущества Республики Крым».
ИСТОЧНИК KP.RU