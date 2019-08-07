2019-08-07T16:05:55+03:00
Происшествия

Двое крымчан разобрали железнодорожные пути в Джанкойском районе

Хотели сдать детали на металлолом
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Вот так выглядят железнодорожные подкладки. Фото: Крымское ЛУ МВД РФ на транспортеВот так выглядят железнодорожные подкладки. Фото: Крымское ЛУ МВД РФ на транспорте
Изменить размер текста:

В Джанкое полицейские поймали двух крымчан, которые разбирали железнодорожные пути.

Мужчины 35-ти и 29-ти лет от роду решили поживиться металлом на железнодорожной станции "Соленое озеро". Нашли нерабочий подъездной путь - и давай его разбирать!

- Все равно поезда по нему не ходят, так пусть хоть пользу принесет нашему бюджету, - подумали крымчане и начали снимать железнодорожные подкладки.

Они уже успели снять 25 подкладок и 68 костылей для их крепления, уже были даже готовы погрузить все это добро в машину, как вдруг их поймали с поличным правоохранители.

- По словам задержанных следовало, что мужчины готовились сдать железнодорожные детали в пункт приема металла и выручить неплохие деньги. В отношении ранее не судимых злоумышленников проводятся проверочные мероприятия, - рассказали в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» (ст. 158 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С авиарейса «Симферополь-Санкт-Петербург» сняли 22-летнего эксгибициониста
Кировский район полностью обеспечат водой за 40 миллионов
В Керчи прокуратура заставила дать свет и газ в три дома и две компании
Жительница Севастополя отдала более 100 тысяч рублей незнакомкам за «магические» услуги
Ушла с молотка: за 1,2 миллиарда рублей в Крыму продали дачу Брежнева
Студентка из Севастополя заплатит 100 тысяч рублей за групповое лже-изнасилование
В Симферополе на два месяца перекрыли улицу Крылова
Фото Поклонской в шортиках взволновало соцсети
Передают сообщения кораблям и самолетам: 300 военных связистов проводят учения в Крыму
В Крыму стали тратить больше денег по ОМС на лечение онкобольных
Управляющая компания заплатит севастопольцу более 170 тысяч рублей
На следующей неделе симферопольцы узнают, кто и как снесет скандальный «Куб»
Ветер сорвал с крыши Воронцовского дворца доски, турист получил травмы
"Проблем очень много": Подрядчик не успевает сдать новую больницу имени Семашко в Симферополе
Аксенов раскритиковал работу «Крымавтотранса»
В Крыму предали земле останки 200 советских воинов, павших в боях во время Великой Отечественной
Контрактник из Крыма отправится в тюрьму за сбыт наркотиков
Машина увязла, туристы заблудились: Трое мужчин застряли на Долгоруковской яйле
Врио губернатора Севастополя отказался, чтобы подъезд в его доме ремонтировали вне очереди
В Ялте обнаружили 8 ящиков взрывоопасных предметов
Роспотребнадзор запретил купаться на 6 пляжах Алушты
Заместитель губернатора Севастополя ушел в отставку
В Севастополе тренируются 50 водолазов Черноморского флота
В Крыму на Ай-Петри получил травму подросток
В Ялте украли 10 дорожных знаков
Роспотребнадзор советует туристам не купаться на двух пляжах Севастополя
На стене дома в Москве появилось граффити, посвященное Крымской весне
Предложил зайти во двор и сорвать яблоки: Пенсионер заманил к себе 5-летнюю девочку и стал приставать