Двое крымчан разобрали железнодорожные пути в Джанкойском районе

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-07T16:05:55+03:00

Вот так выглядят железнодорожные подкладки. Фото: Крымское ЛУ МВД РФ на транспорте

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В Джанкое полицейские поймали двух крымчан, которые разбирали железнодорожные пути.

Мужчины 35-ти и 29-ти лет от роду решили поживиться металлом на железнодорожной станции "Соленое озеро". Нашли нерабочий подъездной путь - и давай его разбирать!

- Все равно поезда по нему не ходят, так пусть хоть пользу принесет нашему бюджету, - подумали крымчане и начали снимать железнодорожные подкладки.

Они уже успели снять 25 подкладок и 68 костылей для их крепления, уже были даже готовы погрузить все это добро в машину, как вдруг их поймали с поличным правоохранители.

- По словам задержанных следовало, что мужчины готовились сдать железнодорожные детали в пункт приема металла и выручить неплохие деньги. В отношении ранее не судимых злоумышленников проводятся проверочные мероприятия, - рассказали в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» (ст. 158 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU