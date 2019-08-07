2019-08-07T17:05:26+03:00
Происшествия

Жительница Севастополя отдала более 100 тысяч рублей незнакомкам за «магические» услуги

За эти деньги дамы якобы сняли порчу
Анастасия ЖУКОВА
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За снятие порчи пенсионерка отдала свои сбереженияЗа снятие порчи пенсионерка отдала свои сбереженияФото: "КП" Архив
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В Севастополе 80-летнюю пенсионерку обманули две лжегадалки.

Женщина, ни о чем не подозревая, шла в районе улицы Генерала Петрова, как вдруг к ней подошли незнакомки, которые огорошили ее новостью:

- На вас навели порчу!

- Не может быть! Какой ужас! - всплеснула руками пенсионерка.

Незнакомки заявили, что могут помочь беде, потому как они - самые настоящие ведуньи-колдуньи. За свои «магические» услуги взяли кругленькую сумму - более ста тысяч рублей.

Старушка осознала, что попалась на уловку мошенниц, уже потом, когда денежки уже перекочевали в карман одной из незнакомок, а сама она с подельницей давно скрылась из виду. Пенсионерка написала заявление в полицию.

- В настоящее время сотрудники полиции принимают все необходимые меры по установлению и задержанию злоумышленниц, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

В полиции в очередной раз предупреждают: не надо даже начинать разговор с незнакомцами, которые называют себя «целителями», «экстрасенсами», «ясновидящими»! Не впускайте их в квартиру, не давайте им деньги!

ИСТОЧНИК KP.RU

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