Жительница Севастополя отдала более 100 тысяч рублей незнакомкам за «магические» услуги
В Севастополе 80-летнюю пенсионерку обманули две лжегадалки.
Женщина, ни о чем не подозревая, шла в районе улицы Генерала Петрова, как вдруг к ней подошли незнакомки, которые огорошили ее новостью:
- На вас навели порчу!
- Не может быть! Какой ужас! - всплеснула руками пенсионерка.
Незнакомки заявили, что могут помочь беде, потому как они - самые настоящие ведуньи-колдуньи. За свои «магические» услуги взяли кругленькую сумму - более ста тысяч рублей.
Старушка осознала, что попалась на уловку мошенниц, уже потом, когда денежки уже перекочевали в карман одной из незнакомок, а сама она с подельницей давно скрылась из виду. Пенсионерка написала заявление в полицию.
- В настоящее время сотрудники полиции принимают все необходимые меры по установлению и задержанию злоумышленниц, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.
В полиции в очередной раз предупреждают: не надо даже начинать разговор с незнакомцами, которые называют себя «целителями», «экстрасенсами», «ясновидящими»! Не впускайте их в квартиру, не давайте им деньги!
ИСТОЧНИК KP.RU