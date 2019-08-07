Кировский район полностью обеспечат водой за 40 миллионов

СЕГОДНЯ 18:09 2019-08-07T18:09:51+03:00

Пробурят еще пять скважин

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В пяти селах Кировского района пробурят скважины, чтобы подать людям воду. Сейчас население покупает воду в бутылях.

В частности, скважины появятся в селах Пруды, Первомайское, Жемчужина Крыма, Новопокровка и Добролюбовка.

- Выделяем на этот год «Крымгеологии» 40 млн рублей на подготовку, обустройство пяти скважин, которых будет достаточно, чтобы обеспечить в полном объеме водой всё население Кировского района, - цитирует главу РК Сергея Аксенова Крымская газета.

Также планируется потратить 20 миллионов рублей на разработку проекта разводящих сетей в районе, по которым люди будут получать воду из этих пяти скважин.

ИСТОЧНИК KP.RU