2019-08-07T18:39:37+03:00
Общество

С закрытых из-за холеры пляжей Севастополя исчезла «зараза»

Последние пробы воды оказались хорошими
Анастасия ЖУКОВА
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В воде эксперты нашли опасные бактерииВ воде эксперты нашли опасные бактерииФото: Анастасия ЖУКОВА
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Севастопольские пляжи в бухте Омега и парке Победы могут открыть в течение ближайших трех дней, если анализы подтвердят отсутствие возбудителя холеры в воде.

Как сообщил ForPost замруководителя межрегионального Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Роман Проскурнин, сотрудники противочумной станции 29 июля обнаружили в пробах воды с этих пляжей опасные бактерии - НАГ-вибрионы (вызывают кишечную инфекцию) и холерные вибрионы.

Специалисты нескольких лабораторий (центра гигиены и эпидемиологии и противочумной станции) берут пробы ежедневно, начиная со 2 августа. Последние взятые анализы были отрицательными.

- На сегодня патогенные бактерии и вирусы в пробах морской воды не обнаружены. Окончательные анализы, отобранные 4 и 5 августа, мы получим завтра, - отметил Проскурнин. - В четверг будет вынесено решение о снятии ограничительных мероприятий.

Всего пробы воды на вирусы и холерный вибрион берут в 21 точке города - на выпусках канализации в море и на пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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