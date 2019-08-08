2019-08-08T07:03:49+03:00
Общество

Погода в Крыму на 8 августа: до +33 градусов и облачно

Дождя в четверг на полуострове не будет
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 8 августа будет облачно, столбики термометров покажут до +33 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 13 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе в четверг переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +32 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 13 метров в секунду.

В Севастополе сегодня также не будет дождя. Днем до +28 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду.

На ЮБК в четверг до +31 градуса. Днем будет дуть северо-восточный ветер до 13 метров в секунду. Солнце будет скрыто за тучами.

В Керчи также переменная облачность, осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут до +29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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