Погода в Крыму на 8 августа: до +33 градусов и облачно
В Крыму 8 августа будет облачно, столбики термометров покажут до +33 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 13 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе в четверг переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +32 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 13 метров в секунду.
В Севастополе сегодня также не будет дождя. Днем до +28 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду.
На ЮБК в четверг до +31 градуса. Днем будет дуть северо-восточный ветер до 13 метров в секунду. Солнце будет скрыто за тучами.
В Керчи также переменная облачность, осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут до +29 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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