2019-08-08T08:52:36+03:00
Общество

В Ялте гидроцикл наехал на отдыхающую

Местная жительница получила колотую рану левого бедра и ушиб правой стопы
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспортеФото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
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В Ялте напротив пляжа «Актер» на женщину наехал гидроцикл. Об этом сообщили в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте.

Как выяснили правоохранители, 40летний владелец гидроцикла, нарушив правила безопасности, передал под управление свое плавательное средство двум другим мужчинам. Они не справились с управлением и наехали на ялтинку, которая каталась на сапборде.

48-летняя местная жительница Ялты получила колотую рану левого бедра и ушиб правой стопы. Полицейские изъяли гидроцикл у владельца, но это получилось не сразу, потому что неизвестные лица перегородили выезд с места стоянки техники легковым авто. Лишь после того, как седан эвакуировали представители госавтоинспекции, гидроцикл удалось изъять.

- На данный момент правоохранителями решается вопрос о возбуждении в отношении владельца гидроцикла уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - уточнили в пресс-службе.

По этой статье нарушителю может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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