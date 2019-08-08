Под Симферополем Infinity влетел в отбойник и повис на ограждении
На трассе Дубки-Левадки днем 6 августа произошло ДТП с участием дорогой иномарки.
Водитель Infinity не справился с управлением и влетел в отбойник, на удивление и к счастью - пострадавших нет.
Пяти спасателям удалось деблокировать автомобиль и избежать его возгорания.
Для того, чтобы вытащить машину, сотрудникам МЧС пришлось использовать гидравлический инструмент. Так как автомобиль завис на отбойнике, его нужно было стабилизировать.
В МЧС напомнили, что такие аварии обычно случаются из-за невнимательности на дороге и из-за несоблюдения правил дорожного движения. Спасатели призывают водителей обращать внимания на знаки и не превышать скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU