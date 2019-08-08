2019-08-08T10:09:24+03:00
Происшествия

Под Симферополем Infinity влетел в отбойник и повис на ограждении

Спасателям пришлось распилить дорогую иномарку
Сание ХАЛИЛОВА
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Фото: пресс-служба МЧС по Республике КрымФото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
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На трассе Дубки-Левадки днем 6 августа произошло ДТП с участием дорогой иномарки.

Водитель Infinity не справился с управлением и влетел в отбойник, на удивление и к счастью - пострадавших нет.

Пяти спасателям удалось деблокировать автомобиль и избежать его возгорания.

Для того, чтобы вытащить машину, сотрудникам МЧС пришлось использовать гидравлический инструмент. Так как автомобиль завис на отбойнике, его нужно было стабилизировать.

В МЧС напомнили, что такие аварии обычно случаются из-за невнимательности на дороге и из-за несоблюдения правил дорожного движения. Спасатели призывают водителей обращать внимания на знаки и не превышать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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