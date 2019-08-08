2019-08-08T10:04:56+03:00
Общество

На востоке Крыма обезвредили авиабомбу

Местные жители нашли боеприпас в селе Юркино
Сание ХАЛИЛОВА
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Фото: пресс-служба МЧС по Республике КрымФото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
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В селе Юркино Ленинского района местные жители обнаружили боеприпас.

Сначала никто из местных не думал, что это авиабомба, просто нашли подозрительный металлический предмет. К счастью, все-таки вызвали специалистов МЧС, и они подтвердили, что опасения не напрасны.

Как оказалось, крымчане вытащили из земли осколочную авиационную бомбу весом в 20 кг.

Обезвредить ее было непросто. Чтобы погасить взрывную волну и не допустить ситуации, когда осколки разлетаются от взрыва на многие метры, пришлось вырыть глубокую яму и потом покрыть ее большим слоем грунта.

Как сообщает пресс-служба МЧС в Крыму, после взрыва специалисты исследовали местность, но больше взрывоопасных предметов не нашли.

Ведомство напоминает, что при обнаружении подобных предметов не нужно самостоятельно пытаться их извлечь или изучить, лучше сразу позвонить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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