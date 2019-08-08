Байкер Хирург хочет снять в Крыму фильм о женщинах-партизанках в годы Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 19:09 2019-08-08T19:09:52+03:00

Это будет документальная повесть, которая также отчасти продолжит путь Надежды Кирилловой Фото: Наталья Гоцанюк

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Лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдастанов планирует снять в Крыму полнометражный фильм «Родина».

- Это будет документальная повесть, которая также отчасти продолжит путь Надежды Кирилловой, легендарной радистки Первой мотоциклетной роты разведбата 10-го Гвардейского Уральского танкового корпуса. Ее подвиг вдохновил нас на создание проекта «Дороги победы», которые дали старт уже этому новому патриотическому проекту «Родина», - рассказал Адександр Залдастанов в интервью "Крымской газете".

Режиссером кинокартины станет выпускник киноакадемии Никиты Михалкова Михаил Матросов.

- Партизанский отряд сформировался он из русских пленниц, которые оказались в концлагере Эрувиль, город Тиль, Франция. Фильм расскажет правдивую историю о том, как девушки, и это было в действительности, организовали акт неповиновения на первое мая и входе дальнейшего противостояния примкнули к рядам сопротивления, - отметил режиссер.

Часть кинокартины будет снята в Крыму, а вот удастся ли организовать киносъемки во Франции, пока большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU