Байкер Хирург хочет снять в Крыму фильм о женщинах-партизанках в годы Великой Отечественной войны
Лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдастанов планирует снять в Крыму полнометражный фильм «Родина».
- Это будет документальная повесть, которая также отчасти продолжит путь Надежды Кирилловой, легендарной радистки Первой мотоциклетной роты разведбата 10-го Гвардейского Уральского танкового корпуса. Ее подвиг вдохновил нас на создание проекта «Дороги победы», которые дали старт уже этому новому патриотическому проекту «Родина», - рассказал Адександр Залдастанов в интервью "Крымской газете".
Режиссером кинокартины станет выпускник киноакадемии Никиты Михалкова Михаил Матросов.
- Партизанский отряд сформировался он из русских пленниц, которые оказались в концлагере Эрувиль, город Тиль, Франция. Фильм расскажет правдивую историю о том, как девушки, и это было в действительности, организовали акт неповиновения на первое мая и входе дальнейшего противостояния примкнули к рядам сопротивления, - отметил режиссер.
Часть кинокартины будет снята в Крыму, а вот удастся ли организовать киносъемки во Франции, пока большой вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU