В Алуште из-за низкой зарплаты с начала года уволился весь состав судебных приставов
С начала года в Алуште уволился весь состав судебных приставов. Как сообщил главный судебный пристав Республики Крым Игорь Рудаков, это произошло из-за низкой зарплаты.
- Мы оперативно приняли меры. Основная причина текучести кадров - низкая заработная плата, что показывает проведенный анализ, - передает слова Рудакова Крымское информационное агентство.
Он добавил, что сотрудники часто уходят на сезонную работу, где оплата труда выше.
По словам главного судебного пристава, в 2018 году увольнений стало меньше на 22%. Однако в этом году процессы текучки кадров продолжаются.
Рудаков добавил, что в течение месяца планируется восстановить численность сотрудников. По его словам, средняя заработная плата пристава по 2017 году составила 29 тыс рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU