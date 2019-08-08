В Алуште из-за низкой зарплаты с начала года уволился весь состав судебных приставов

СЕГОДНЯ 19:24 2019-08-08T19:26:49+03:00

В 2018 году увольнений стало меньше на 22% Фото: Архив "КП"

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С начала года в Алуште уволился весь состав судебных приставов. Как сообщил главный судебный пристав Республики Крым Игорь Рудаков, это произошло из-за низкой зарплаты.

- Мы оперативно приняли меры. Основная причина текучести кадров - низкая заработная плата, что показывает проведенный анализ, - передает слова Рудакова Крымское информационное агентство.

Он добавил, что сотрудники часто уходят на сезонную работу, где оплата труда выше.

По словам главного судебного пристава, в 2018 году увольнений стало меньше на 22%. Однако в этом году процессы текучки кадров продолжаются.

Рудаков добавил, что в течение месяца планируется восстановить численность сотрудников. По его словам, средняя заработная плата пристава по 2017 году составила 29 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU