В Севастополе на двух маршрутах можно оплачивать проезд с помощью бесконтактной карты
До завершения тестового периода осталось две недели
Вскоре бесконтактную оплату введут и на других маршрутах городаФото: Архив "КП"
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В Севастополе успешно проходит тестирование оплаты проезда в общественном транспорте с помощью бесконтактной карты "Мир".
- Тестируем уже две недели на двух маршрутах - № 102 и № 52А. Итоги сейчас положительные: карта принимается, билет выдается, код карточки вводить не надо, - сообщил ForPost председатель Союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков.
Он отметил, что возможность оплатить проезд с помощью карты важна для туристов, которые привыкли оплачивать услуги по безналу.
ИСТОЧНИК KP.RU