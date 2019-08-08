2019-08-08T19:41:30+03:00
Общество

В Севастополе на двух маршрутах можно оплачивать проезд с помощью бесконтактной карты

До завершения тестового периода осталось две недели
Надежда ДАЦЮК
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Вскоре бесконтактную оплату введут и на других маршрутах городаВскоре бесконтактную оплату введут и на других маршрутах городаФото: Архив "КП"
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В Севастополе успешно проходит тестирование оплаты проезда в общественном транспорте с помощью бесконтактной карты "Мир".

- Тестируем уже две недели на двух маршрутах - № 102 и № 52А. Итоги сейчас положительные: карта принимается, билет выдается, код карточки вводить не надо, - сообщил ForPost председатель Союза транспортных компаний Севастополя Виктор Рыков.

Он отметил, что возможность оплатить проезд с помощью карты важна для туристов, которые привыкли оплачивать услуги по безналу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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