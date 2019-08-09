2019-08-09T08:10:58+03:00
Общество

Погода в Симферополе на 9 августа: Дождя не будет

И очень жарко
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму 9 августа установится жаркая погода, дождей не ожидается. Грозы, которые то и дело прерывали отдых туристам в последние дни, прекратились.

- В ближайшие сутки 9 августа и в выходные дни погода будет обуславливаться областью повышенного атмосферного давления, - сообщается на сайте крымского гидрометцентра.

В Симферополе - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…17, днем 32…34.

В Севастополе чуть прохладнее: температура воздуха ночью 18…20, днем 28…30. Малооблачно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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