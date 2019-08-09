На въезде в Симферополь установят мусульманский полумесяц

СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-09T08:16:25+03:00

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В Симферополе появится мусульманский полумесяц. Об этом сообщил депута Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

По его словам, установить знак планируется на въезде в крымскую столицу со стороны Белогорска, недалеко от микрорайона Каменка, где компактно проживает мусульманское население. Полумесяц появится напротив поклонного креста.

- Уже есть меценаты, которые помогут реализовать задумку, - сказал Бальбек.

Инициативу обсудили на заседании Межконфессионального Совета Крыма "Мир - дар Божий", участники которого поддержали идею. Бальбек поблагодарил членов совета за за уважение к традиционным конфессиям, в частности, исламу,

- Отрадно, что на нашей благословенной крымской земле царит такая взаимоподдержка! - отметил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU