На въезде в Симферополь установят мусульманский полумесяц
В Симферополе появится мусульманский полумесяц. Об этом сообщил депута Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
По его словам, установить знак планируется на въезде в крымскую столицу со стороны Белогорска, недалеко от микрорайона Каменка, где компактно проживает мусульманское население. Полумесяц появится напротив поклонного креста.
- Уже есть меценаты, которые помогут реализовать задумку, - сказал Бальбек.
Инициативу обсудили на заседании Межконфессионального Совета Крыма "Мир - дар Божий", участники которого поддержали идею. Бальбек поблагодарил членов совета за за уважение к традиционным конфессиям, в частности, исламу,
- Отрадно, что на нашей благословенной крымской земле царит такая взаимоподдержка! - отметил депутат.
ИСТОЧНИК KP.RU